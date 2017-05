Ruilbibliotheek voor de minima geopend

Publicatie: za 13 mei 2017 19.25 uur

KOLLUM - Theo en Maryll hebben zaterdagmiddag hun ruilbibliotheek De Boekensteun aan de Ermeline 67 geopend. Het idee van een ruilbibliotheek is ontstaan tijdens een vakantie in Ierland. Omdat er nog een lege ruimte was achter hun garage thuis, was dit een prima gelegenheid om deze ruimte goed te gaan benutten. De ruilbibliotheek is speciaal voor de mensen met een minima en bijvoorbeeld geen bibliotheekpas kunnen betalen.

Het motto van deze bibliotheek is, "kom je boek halen zet er dan weer een terug". In de bibliotheek zijn verschillende boeken te vinden zoals bijv. fries, romans, literaire romans. Voor de kinderen is er een speciale schatkist met kinderboeken. De ruilbibliotheek is dagelijks open en de koffie staat klaar en is gratis.

