Park Vijversburg (bos van Ypeij) officieel geopend

Publicatie: za 13 mei 2017 18.53 uur

TYTSJERK - Met dans en muziek is park Vijversburg in Tytsjerk zaterdag officieel geopend. De laatste onderdelen van het park zijn nu ook opgeleverd. Het gaat om het hoofdgebouw, het toilet, de tuin en het nieuwe paviljoen.

Het ontwerp voor het paviljoen is gericht op versterking van de ervaring van het park en sluit aan bij de natuurlijke lijnen ervan. De buitenkant heeft een transparante uitstraling en gaat daarmee op in het groen van het park. Tevens wordt gebruik gemaakt van hoogteverschillen om goede verhoudingen ten opzichte van de Villa te krijgen en een optimale beleving van de bezoeker in het Paviljoen.

De centrale ruimte van het gebouw is bestemd voor tentoonstellingen, symposia en concerten. Uniek aan het gebouw is de draagconstructie die volledig bestaat uit glazen wanden. Het ontwerp vormt een duidelijk contrast met de bestaande Villa, waardoor één van de kernkwaliteiten van het park, de classicistische Villa, zelfstandig overeind blijft. Het open podium vormt een minimalistische ingreep in het Rijksmonumentale park. Op een mooie zomerdag biedt het podium een plek voor een concert met het park als decor.

FOTONIEUWS