Onderzoek wiettaxi Oosterwolde: 3 aanhoudingen

Publicatie: za 13 mei 2017 15.36 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft vrijdag drie mannen aangehouden op verdenking van handel in drugs. In vijf woningen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf zijn doorzoekingen gehouden. De invallen waren onderdeel van een onderzoek naar de zogenaamde wiettaxi. Bij de doorzoekingen is hennep in beslag genomen.

In november 2016 heeft de politie twee verdachten aangehouden voor de handel in softdrugs in Oosterwolde en omgeving. Het duo stond bekend als 'wiettaxi'. Zij bleken op de fiets softdrugs te bezorgen in en om rondom Oosterwolde bij klanten die telefonisch een bestelling hadden doorgegeven.

Recentelijk kwam bij de politie opnieuw informatie binnen dat de wiettaxi weer actief zou zijn. Uit onderzoek kwamen de drie aangehouden verdachten naar voren. Het gaat om een 20-jarige man uit Appelschade, een 21-jarige man uit Oosterwolde en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 27-jarige werd in november ook al aangehouden.

De politie heef na de aanhoudingen een zoeking gehouden in de woningen van de 20- en 21-jarige verdachten. Ook zijn er zoekingen gedaan in drie woningen waar de 27-jarige regelmatig verblijft. Bij de zoekingen zijn ruim 150 gram hennep, 2 gram speed, 37 hennepplanten en diverse hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen. Ook is een gasalarmpistool en een doos knalpatronen in beslag genomen. Daarnaast zijn een kluis, een hoeveelheid contant geld en mobiele telefoons meegenomen voor nader onderzoek.