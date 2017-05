Dronken Gorredijkster maakt brokken

Publicatie: za 13 mei 2017 10.32 uur

GORREDIJK - Een 20-jarige automobilist uit Gorredijk moest vrijdagnacht zijn rijbewijs bij de politie inleveren. De man was dronken en reed met hoge snelheid door het centrum van Gorredijk. Agenten zagen de man rond 0.15 uur rijden en besloten de achtervolging in te zetten.

De Gorredijkster reed met 90 km/u over de Badweg en net voor een rotonde haalde de man nog een andere auto in. Omdat de man zo snel reed, miste hij de rotonde en reed over de rotonde heen. Een verkeersbord werd geramd. De auto kwam tot stilstand en de politie wist de man direct aan te houden. Zijn auto kon niet verder rijden. Op het bureau in Drachten blies de beginnend bestuurder 320 ugl. Vanwege het gevaarlijke rijgedrag is het rijbewijs ingevorderd.