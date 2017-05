Overvaller tankstation schrijft excuusbrief

Publicatie: vr 12 mei 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen de 24-jarige Drachtster die op zondag 18 december het tankstation aan de Noorderdwarsvaart in zijn woonplaats overviel, is vrijdag een relatief lichte straf geëist. Officier van justitie Ineke van Overbeeke eiste een gevangenisstraf van 35 dagen, plus 432 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft de Drachtster al in voorarrest uitgezeten.

De man is vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zal worden behandeld in de forensisch psychiatrische kliniek in Franeker, zoals door een psychiater en de reclassering werd geadviseerd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Drachtster veel spijt betoond en heeft hij een excuusbrief geschreven aan de vrouw die achter de balie van het tankstation stond.

Zowel de maatschappij als de verdachte zijn volgens het OM beter gediend met een behandeling dan wanneer de Drachtster terug naar de gevangenis zou moeten. De man kwam 's middags rond half vier het tankstation binnenlopen. Hij bedreigde de medewerkster die hem 50 euro meegaf. De overvaller nam vervolgens de benen. De politie startte een Burgernet-actie en had de man binnen een uur te pakken.