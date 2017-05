Zonnepark bij Garyp officieel geopend

Het zonnepark De Griene Greide bij Garyp is vrijdagmiddag officieel geopend. Het park telt 27.000 zonnepanelen en dit levert zo'n 8 megawatt op als de zon schijnt. Jaarlijks kan het park 1700 gezinnen voorzien van stroom. Het zonnepark is geplaatst op de voormalige grofvuilstort tussen Garyp en Sumar.



Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen een volledig door vrijwilligers gerunde energiecoöperatie en GroenLeven. De door het zonnepark geproduceerde stroom zal zoveel mogelijk in de regio worden afgezet, om daarmee de kringloop (productie én afzet) dicht bij huis te houden. Het park is een iniatief van de inwoners van het dorp zelf. Het beheer is ondergebracht in de Enerzjy Koöperaasje Garyp. De grond is op de plek waar de panelen staan met negen meter opgehoogd om het project van 7,5 miljoen euro mogelijk te maken. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en verschillende banken zijn de grootste financiers van het project.

