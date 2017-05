Kollumse bedankt ambulancepersoneel

Publicatie: vr 12 mei 2017 14.00 uur

KOLLUM - Griet Katsma uit Kollum heeft via Facebook haar dank en waardering uitgesproken voor het ambulancepersoneel dat haar 91-jarige moeder maandag naar het ziekenhuis MCL in Leeuwarden had gebracht. Tijdens de ambulancerit naar het ziekenhuis kreeg de ambulance een lekke band op de Anne Vondelingweg in Leeuwarden.

"Binnen no-time was er een andere ambulance van post-Leeuwarden..... Mem moest van de ene ambulance in de andere, maar ook van de ene brancard op de andere en dat aan de kant van de weg..... Het waaide ook nog eens erg hard en de papieren gegevens waaiden de berm in. De ambulance-broeder er achter aan. Ik heb geen gemopper gehoord, allemaal even attent en met mem begaan." zo schrijft Griet Katsma.

"Al die mensen die zich bekommert hebben om mem, zowel in de beide ambulances, op de SEH en op de afdeling wil ik bedanken. Jullie waren allemaal, niet één uitgezonderd, zo lief en behulpzaam voor mem. Daarom BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT. Dit mag ook wel eens gezegd worden." zo besluit Griet Katsma uit Kollum.

Haar moeder werd op de spoedeisende hulp van het MCL overgenomen door het ziekenhuispersoneel. Ze is daar opgenomen.