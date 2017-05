Dronken automobilist slingert over de weg

Publicatie: vr 12 mei 2017 13.41 uur

NOARDBURGUM - Een 49-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is donderdagavond door de politie aangehouden omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Een motoragent zag de man slingerend over de weg bij Quatrebras rijden. Hij is direct staande gehouden.

Uit de blaastest werd meteen duidelijk dat de man onder invloed van alcohol was. Hij is meegenomen naar het bureau en daar blies hij op de ademanalyse 750 ug/l (1,72 promille). Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.