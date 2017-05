Nobeltje Experience shop geopend op pier

Publicatie: vr 12 mei 2017 13.24 uur

HOLWERD - In de Wagenborg Plaza in Holwerd zijn donderdag de deuren geopend van een bijzondere winkel: de Nobeltje Experience shop. Voortaan beleef je al voordat je op de boot stapt het likeurtje van Ameland.

De Wagenborg Plaza onderging recent een metamorfose. Voortaan kun je hier terecht voor souvenirs, tijdschriften, bloemen, kleding en accessoires, maar ook voor een Amelander Nobeltje. In de shop waan je je alvast op het eiland met beelden op een videomuur en shop je naast de likeur allerlei cadeauverpakkingen en de speciale Nobeltje bonbons. De shop is dagelijks geopend 9.00 tot 18.00 uur.

Unieke samenwerking

De Nobeltje Experience shop is een unieke samenwerking tussen Nobeltje en Wagenborg Passagiersdiensten. Ger van Langen, directeur Wagenborg Passagiersdiensten: "Nobel en ons bedrijf zijn beide vier generaties familiebedrijven op Ameland. Heel bijzonder. Loyaliteit, kwaliteit en continuïteit zijn voor beide families erg belangrijk. We werken daarom graag met elkaar samen."

Genieten begint in Holwerd

Barend Nobel is op Ameland al hotel-, restaurant-, slijterij- en kroegeigenaar. "Daar komt nu, naast de webshop, nog een winkel bij. Daar ben ik supertrots op", aldus Barend Nobel. "De komst van de experience shop in de vertrekterminal in Holwerd is een mooie aanvulling op de rest van het aanbod daar. Een mooi begin van je vakantie naar Ameland!"