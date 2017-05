Friese nostalgie met Anneke Douma in De Waadwente

Publicatie: vr 12 mei 2017 13.19 uur

DOKKUM - Donderdag hebben de bewoners van De Waadwente, locatie van ZuidOostZorg, genoten van een optreden van de Friese zangeres Anneke Douma. De hele Waadwente was uitgelopen voor een middagje pure Friese nostalgie en gezelligheid.

Het was volle bak in it Waad en de bewoners genoten volop. Het optreden van Anneke Douma was een feest der herkenning. Een hele geslaagde middag met als afsluiter voor iedereen een broodje kroket.