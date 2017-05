Shared-space kruising in Drachten wordt rotonde

Publicatie: do 11 mei 2017 18.29 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Kaden met de Dwarsvaart en de Raai wordt binnenkort een rotonde gerealiseerd. De kruising is momenteel een drama voor het verkeer omdat het voor 50% als shared-space is ingericht. Er zijn nauwelijks verkeersborden te vinden maar ondertussen moet het verkeer vanaf de Kaden en de Raai wel voorrang verlenen aan het verkeer over de Dwarsvaart.

De rotonde zal zo snel als mogelijk worden aangelegd en de gemeente Smallingerland zal rekening houden met de huidige werkzaamheden die nu plaatsvinden op de Kaden. De gemeenteraad heeft in november 2016 een bedrag van 400.000 euro voor deze kruising gereserveerd. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van de kruising en daarmee is een rotonde hoogstwaarschijnlijk financieel haalbaar.

Vormgeving rotonde

Een soortgelijke rotonde als op de kruising bij de Vogelzang is ook het idee voor deze kruising. De ervaringen met deze rotonde zijn positief. Deze rotonde is net als die op het Laweiplein ingepast in een pleinomgeving. Daarnaast zijn zebrapaden toegevoegd om de voetganger - net als de fietser - voorrang op het autoverkeer te geven.