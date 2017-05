GHB-gebruiker rijdt tuin in en ligt te snurken

Publicatie: do 11 mei 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige Drachtster was zwaar onder invloed van GHB, toen hij op 9 mei vorig jaar met zijn auto in de tuin van een woning aan de Fazant in Sint Nicolaasga belandde. De man, hij woonde toen nog in Sint Nyk, had genoeg GHB geslikt om in coma te raken. Dat bleek uit het bloedonderzoek dat naderhand door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was uitgevoerd.

De man kon pas een dag later toestemming geven voor het afnemen van bloed, hij was volledig out toen hij in het ziekenhuis kwam. Hij was na het werk bij iemand langs geweest, daar had hij volgens zijn zeggen een beetje GHB gehad. Toen hij in de auto stapte nam hij een slok uit een fles waarvan hij dacht dat er ranja in zat. Hij ontdekte tot zijn schrik dat in die fles ook GHB zat.

Met de vinger in de keel probeerde hij tevergeefs het spul weer uit te spugen. Hij was er vandoor gegaan nadat hij zijn auto de tuin in had gestuurd. Even later kreeg de politie weer een melding: een paar straten verderop was ook een ongeval gebeurd. De agenten troffen de verdachte in snurkend zijn auto aan. Het ongeval bleek nog niet een wake up call voor de man.

Eind juli vorig jaar was hij wederom zwaar onder invloed van GHB, terwijl hij een paar dagen eerder -ook onder invloed- in zijn woonplaats een fietser had aangereden. Uiteindelijk zag hij in dat het zo niet verder kon en meldde hij zich bij een verslavingskliniek. Volgens eigen zeggen is hij nu clean. Hij zei dat hij destijds in een moeilijke periode zat, zijn relatie was stukgelopen.

Dat gaf hen nog niet een vrijbrief om dan maar zwaar onder invloed achter het stuur te stappen, vond officier van justitie Henk Mous. 'Hoe krijg je het in je hoofd. Dit is spelen met je eigen en andermans leven', zei de officier verwijtend. Hij wees de verdachte er nog maar eens fijntjes op dat GHB vroeger gebruikt werd om olifanten te verdoven.

Mous eiste een boete van 1000 euro en een rijontzegging van 7 maanden. Vanwege de krappe financiën van de verdachte maakte de rechter er een werkstraf van 40 uur van. De man kreeg een rijontzegging van 8 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Het CBR heeft zijn rijbewijs vooralsnog ongeldig verklaard.