Hema in Kollum krijgt als eerste nieuwe inrichting

Publicatie: do 11 mei 2017 12.45 uur

KOLLUM - De Hema in Kollum is één van de eerste winkels in Nederland dat verbouwd wordt en een nieuw gestylde inrichting krijgt. Vanwege de verbouwing is de winkel van 15 mei tot en met 19 mei gesloten. De winkel gaat op zaterdag 20 mei weer open.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de Hema de inrichting van honderden winkels gaat aanpassen. De warenhuisketen gaat vanaf nu in totaal 386 kleinere winkels in Nederland, België en Luxemburg inrichten volgens een internationale winkelformule. Deze formule bleek eerder al succesvol te zijn buiten de Benelux. Onder andere in Spanje en Frankrijk worden winkels ingedeeld in 'belevingswerelden', zoals 'keuken' of 'wonen', en niet op basis van het assortiment. Er worden zo'n vijftien winkels per week verbouwd.