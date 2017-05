Zilveren Anjer voor Pieter Breuker uit FeanwÃ¢lden

Zilveren Anjer voor Pieter Breuker uit Feanwâlden

Publicatie: do 11 mei 2017 12.26 uur

FEANWâLDEN - Pieter Breuker uit Feanwâlden ontvangt een Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds kent dit jaar landelijk drie Zilveren Anjers toe aan mensen die zich vrijwillig en onbetaald inzetten voor cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.

Pieter Breuker krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage ten behoeve van cultuurhistorie en in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur. De onderscheiding wordt op 14 juni uitgereikt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De andere twee Zilveren Anjers worden uitgereikt aan Jan Buisman uit Den Haag en Elise Wessels-van Houdt uit Amsterdam.