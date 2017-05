Basisschool De Schakel officieel heropend

Publicatie: wo 10 mei 2017 12.50 uur

DOKKUM - Wethouder Pytsje de Graaf heeft vanmorgen de geheel verbouwde Gereformeerde basisschool De Schakel in Dokkum officieel heropend middels het planten van een boom.

De school, die een kleine 100 leerlingen telt, voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen en was nodig aan renovatie toe.

In de periode tussen de grote- en de Kerstvakantie kregen de kinderen les in de voormalige J.J. Boumanschool in Dokkum.

Voor de kinderen van de school was het een feestelijke dag en er waren allemaal activiteiten georganiseerd waaronder een groot springkussen op het plein. Aan het eind van de dag kregen alle kinderen als aandenken een sleutelhangel mee met het logo van de school erop.

Naast de officiële opening hield de school ook een open dag voor de ouders en belangstellenden.

