Protest tegen 'tweede' stinkfabriek bij Burgum

Publicatie: wo 10 mei 2017 10.55 uur

BURGUM - Via de Facebook-pagina van Boekhandel Burgum worden Burgumers en omwonenden opgeroepen om donderdagavond 18 mei de raadsvergadering bij te wonen en te protesteren tegen de komst van een mega-biovergister bij de Centrale bij Noardburgum.

Energiebedrijf Engie is van plan een biovergister te bouwen met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Buurtbewoners vrezen enorme stankoverlast en toename van vrachtwagens die af en aan gaan rijden. "De te verwerken grondstoffen voor de biovergister zullen vanuit het héle land worden aangevoerd want in Friesland, Groningen en Drenthe is geen mestoverschot. Dit brengt heel veel extra vrachtverkeer en dus overlast met zich mee."

De gemeente Tytsjerksteradiel is op de hoogte van de tegenstand onder de bevolking en organiseert waarschijnlijk op 14 juni een speciale dag over de plannen. Op deze dag kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan een biovergister. In de avond zal er een hoorzitting worden gehouden. Aan de hand van de meningen van de bevolking zal de gemeente uiteindelijk een advies uitbrengen aan de provincie.