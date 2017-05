Geldautomaat ABN-Amro verhuist naar Markt

Publicatie: di 09 mei 2017 20.59 uur

BURGUM - De geldautomaat van de ABN-Amro krijgt een nieuwe plek op de Markt in Burgum. De geldautomaat was tot op heden nog altijd gevestigd in het voormalige ABN-Amro kantoor in Burgum. Dit pand zal binnenkort worden gesloopt in verband met de reconstructie van de doorgaande weg in Burgum.

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor de unit waar de geldautomaat een plekje krijgt. Een kluis is ingegraven en daarboven werd de unit geplaatst. Het is nog onbekend wanneer de geldautomaat in werking wordt gesteld.