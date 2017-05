Inbraakreeks in Holwerd

Publicatie: di 09 mei 2017 16.47 uur

HOLWERD - In Holwerd zijn er in de nacht van maandag op dinsdag in elk geval vier woninginbraken gepleegd. De inbraken vonden volgens de politie plaats aan de Foarstrjitte, Elbasterwei, Stationsweg. Bij een inbraak aan de Grândyk werd ook ingebroken maar hier werd niets buitgemaakt.

Om binnen te komen werden deuren vernield. Er is onder andere geld buitgemaakt bij de inbraken. De bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan.