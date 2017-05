'Garypster reed te hard bij botsing met scooter'

Publicatie: di 09 mei 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - De 29-jarige inwoner van Garyp die op 10 oktober 2015 op de kruising van de H.W.K. Ridder Huissen van Kattendijkeweg en de Hillemaweg in Burgum een scooter aanreed, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden. De Garypster is volgens de rechtbank veel te hard over de kruising gereden.

Hoewel hij voorrang had, het licht was oranje en de scooterrijder is zeer waarschijnlijk door rood gereden, had de Garypster volgens de rechtbank 'bedachtzaam moeten zijn op overige weggebruikers'. De man heeft volgens de rechter 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gehandeld'. De ongevalsanalyse van de politie wees uit dat de Garypster op het moment van de botsing met een snelheid van 69 tot 81 kilometer per uur heeft gereden.

Als hij zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer had gehouden, dan had hij waarschijnlijk een botsing kunnen voorkomen. De scooterrijder, een 17-jarige dorpsgenoot van de verdachte, raakte zwaargewond. Hij werd met twee gebroken benen en talloze inwendige verwondingen afgevoerd naar het UMCG in Groningen. De artsen schatten de herstelperiode op één tot anderhalf jaar. De Garypster voelt zich enorm schuldig. Hij heeft na het ongeval nauwelijks meer achter het stuur gezeten en hij kan het nog steeds niet aan om persoonlijk contact te zoeken met het slachtoffer.