Eis: celstraf voor Twijzeler aannemer om witwassen

Publicatie: di 09 mei 2017 15.25 uur

TWIJZEL - / ASSEN (ADP) – Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt krijgt een 63-jarige man uit Twijzel voor witwassen een celstraf van tien maanden (de helft voorwaardelijk) opgelegd. De man zou in 2010 een bedrag van 108.000 euro hebben aangenomen van een 39-jarige man uit het Groningense Ten Boer.

Klakkeloos

Dit geld werd gebruikt om het noodlijdend hotel van de Fries in Winschoten van de ondergang te redden. Dat dit geld afkomstig was van belastingfraude, dat wist hij niet zei hij tegen de rechters. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man het geld niet klakkeloos had moeten aannemen en had hij meer onderzoek moeten verrichten naar de herkomst van dit geld.

Tegenprestatie

Voor deze lening werd een overeenkomst opgesteld. Als tegenprestatie bouwde de 63-jarige man als aannemer voor zijn geldschieter een woning in Zeegse. Het hotel in Winschoten werd omgebouwd tot een kamerverhuurbedrijf voor Poolse arbeiders die in de Eemshaven actief waren. Hotel Royal York Winschoten ging op 17 april 2012 alsnog failliet. De woning in Zeegse is nooit afgebouwd.

Vervalsing

De geldschieter uit Ten Boer werd verweten dat hij als eigenaar van een gastouderbureau in 2009 en 2010 de Belastingdienst tilde door te lage omzetgegevens door te geven. Op die manier bleef een omzet van 395.000 euro buiten de boeken en werd de fiscus voor 166.000 euro benadeeld. Daarnaast vervalste de man volgens de officier facturen en bankafschriften en gebruikte hij het witwasgeld als investering voor zijn woning in Zeegse, het op zetten van een recreatiepark in Oostenrijk en het hotel in Winschoten. Tegen de man werd een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geeist.

Financieel rechercheur

De advocaten vroegen de rechtbank beide mannen vrij te spreken. De zaak is volgens hen te lang bij het OM op de plank blijven liggen. Bovendien is het bewijslast te discutabel voor een veroordeling. De man uit Twijzel had bijvoorbeeld niet kunnen weten dat hij crimineel geld aannam. Zijn geldschieter werkte eerder bij een bank en was later als financieel rechercheur werkzaam bij de politie. ‘Dan is zo’n iemand toch te vertrouwen’, zei hij tegen de rechters.

Naast de celstraffen kondigde de officier een terugvordering van de witwasgelden aan. Ook het onroerend goed moet de Groninger worden ontnomen. De uitspraak is over twee weken.