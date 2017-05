Fietser aangereden op Lauwers in Drachten

Publicatie: di 09 mei 2017 15.20 uur

DRACHTEN - Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Lauwers in Drachten. Het slachtoffer reed over het fietspad en wilde vanaf daar de Lauwers oversteken. De automobilist kon de oudere man niet meer ontwijken en een aanrijding was een gevolg.

De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

