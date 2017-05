Supermarkt Dokkum wil 365 dagen open

Publicatie: di 09 mei 2017 15.01 uur

DOKKUM - Supermarkteigenaar Titus Vogt wil voortaan 365 dagen per jaar de deuren van zijn supermarkt in Dokkum openen. Dat schrijft de ondernemer in een brief aan de gemeenteraad van Dongeradeel. "Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende en dat zijn de openingstijden voor Goede Vrijdag, 1 ste paasdag, 1 ste Pinksterdag, 1 ste Kerstdag. Tot op heden zijn we deze dagen nog gesloten, maar graag zou ik het verzoek indienen om open te mogen (eigenlijk gewoon 365 dagen open)", aldus Vogt in de brief.

De ChristenUnie in Dongeradeel is tegen het voorstel van Vogt en vraagt de mede-raadsleden en het college om tijdens de vergadering van donderdag 18 mei aanstaande een uitspraak te doen. Verder wil de politieke partij ook de discussie over koopzondagen in een breder verband aanzwengen. "Hoe tinkt it Kolleezje beliedsmjittich yn DFK-ferbân om te gean mei de sneinsiepenstelling fan winkels yn Noardeast-Fryslân, mei as winkend perspektyf faaks ek noch it oanheakjen fan ús no noch tebekskriljende buorgemeente Dantumadiel?", vraagt Rein Ferwerda van de ChristenUnie zich af.

Na een geslaagde proef in 2014, is het in Dokkum iedere eerste zondag van de maand koopzondag. Supermarkten zijn sindsdien iedere zondag open, met uitzondering van de genoemde feestdagen. Daar komt wat Vogt betreft verandering in, maar wat de ChristenUnie betreft juist niet. De discussie vindt op 18 mei aanstaande plaats in het stadhuis van Dokkum.