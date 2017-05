Klapband: kraanwagen rijdt in de sloot langs A7

Publicatie: di 09 mei 2017 13.30 uur

KORTEHEMMEN - De bestuurder van een mobiele torenkraan is dinsdag rond het middaguur in de sloot gereden langs de snelweg A7 ter hoogte van Kortehemmen. Dit gebeurde nadat de kraan tijdens het rijden een klapband kreeg. De chauffeur reed vanaf Heerenveen richting Drachten en belandde met zijn kraan in de sloot.

Door het ongeval ontstond file op de weg richting Groningen. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en staan langs de vluchtstrook. Er is besloten om in de middag direct te gaan bergen omdat de kraan in een zachte ondergrond ligt en steeds verder naar beneden zakt. Tijdens de berging, die rond 16.00 uur plaatsvindt, is één rijstrook beschikbaar voor het doorgaande verkeer.

