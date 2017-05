Hoger beroep: werkstraf voor casinomiljonair

Publicatie: di 09 mei 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - In hoger beroep is er opnieuw een werkstraf van 180 uur geëist tegen de inmiddels 34-jarige Wim B. uit Dokkum. Hij werd in 2011 in de regio bekend als de casinomiljonair. De Dokkumer werd op 27 november 2015 door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot de straf die dinsdag opnieuw werd geëist door het Openbaar Ministerie, wegens het tot twee keer doen van valse aangifte en de diefstal van een gouden ketting van de vriendin van zijn broer. Wim B. ontkende alle feiten.

Hij was dinsdag zelf niet aanwezig bij de behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof in Leeuwarden. "Om hem moverende redenen", volgens advocaat Haye Blaauw. De reclassering heeft tevergeefs getracht in contact te komen met hem. Hij zou in 2012 en 2013 tot twee keer toe een valse aangifte hebben gedaan.

In november 2012 had hij aangifte gedaan van ontvoering: hij zou in Leeuwarden door onbekenden in een auto zijn getrokken en vervolgens zijn meegenomen naar Amsterdam. Daar zou hij aan zijn belagers zijn ontkomen. Hij stapte naar de politie en werd zelfs voor zijn eigen veiligheid een poosje ondergebracht in een hotel. Zijn broer had verklaard dat hij een taxi voor B. had gebeld. De taxichauffeur en diens zoontje hebben verklaard dat ze B. naar Amsterdam hebben gebracht.

In de zomer van 2013 zou B. midden in de nacht in de woning van zijn ouders zijn aangevallen door een inbreker. Hij zou zich hebben verweerd met een honkbalknuppel en de inbreker zou hem met een scherp voorwerp hebben gestoken. Net als bij het ontvoeringsverhaal concludeerde de rechtbank dat de nachtelijke overval een verzinsel was van B. Er waren in de woning geen sporen aangetroffen die wezen op een overval en ook op de honkbalknuppel werden geen sporen gevonden. Bovendien was de Dokkumer volgens de agenten opvallend goedgemutst.

Volgens de rechtbank had B. een motief voor het doen van de valse aangiftes: hij werd belaagd door schuldeisers en hij vond dat hij niet serieus werd genomen door de politie. Hij had verschillende malen tevergeefs aangifte gedaan van bedreiging. De rechtbank sprak hem indertijd vrij van het beschieten van een lease-auto en het verduisteren van de auto. Volgens advocaat Blaauw moet aan de verklaringen van de broer weinig waarde worden toegekend: de broers zouden al jaren in onmin leven.

Beintema werd eind maart 2012 failliet verklaard. In 2007 zou hij in het casino 2,2 miljoen euro hebben gewonnen. Met dat kapitaal begon hij een bedrijf -Beintema Events-, startte hij een brasserie en pachtte hij een discotheek. Ook liet hij een nieuwe woning bouwen in Dokkum. Met Beintema Events organiseerde hij feesten waar bekende Nederlandstalige artiesten optraden. Al snel ging het zakelijk bergafwaarts. Drie maanden nadat hij naar buiten trad als Casinomiljonair werd Beintema failliet verklaard. De schuldenlast bedroeg ruim 900.000 euro, waarvan 280.000 euro werd geclaimd door de aannemer die zijn woning zou bouwen.

Het gerechtshof doet op 23 mei uitspraak in de hoger beroepszaak.