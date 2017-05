College voorstander van snelvaren Bergumermeer

Publicatie: di 09 mei 2017 10.04 uur

BURGUM - Het snelvaren op het Bergumermeer is een stap dichterbij nu het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel er positief tegenover staat. Dat meldt de LC. De initiatiefnemers vinden dat er steeds minder mensen actief zijn op het meer en snelvaren en 'boatfunsports' kan daar verandering in brengen. Het college is het daarmee eens.

Met 'boatfunsports' kan het Bergumermeer gebruikt worden voor diverse activiteiten die jongeren leuk vinden. Het gaat om sporten met snelheid zoals banaanvaren, wakeboarden en waterskiën.

Tijdens een hoorzitting werd duidelijk dat er ook tegenstanders zijn maar het college van B&W vindt dat onderzoek moet uitwijzen of er echt negatieve effecten (voor natuur, veiligheid en rust) zullen zijn. De provincie Fryslân zal uiteindelijk een besluit nemen over het opnieuw introduceren van snelvaren op het Bergumermeer. De gemeenteraad zal op 18 mei het standpunt van het college van B&W bespreken. Als de raad akkoord is, is de provincie Fryslân aan de beurt.