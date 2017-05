Dronken brokkenpiloot rijdt dwars door de perken

Publicatie: di 09 mei 2017 06.30 uur

LEEUWARDEN - Een dronken automobilist veroorzaakte in de nacht van 8 juni vorig jaar een enorme ravage toen hij op het Noord in Drachten de macht over het stuur verloor. De blauwe Peugeot 307 vloog dwars door een paar groenperken en raakte een aantal bomen. Na een blaastest bleek dat de bestuurder, een 22-jarige Drachtster, te diep in het glaasje had gekeken. Hij moest zich maandag voor de rechter verantwoorden.

Toen de Drachtster door had dat de politieagenten hem mee wilden nemen naar het bureau, werd hij opstandig. Hij wilde niet zeggen wie hij was en hij schold de agenten uit. Zelf vond hij dat hij een beetje aangeschoten was. Toen hij op het bureau opnieuw een ademtest moest afleggen, weigerde hij. Hij dacht dat het klaar was omdat hij al op straat had geblazen.

De man was zelf niet bij de behandeling van de zaak, volgens zijn advocaat is bij verhuisd naar Bonaire. Dat weerhield de rechter er niet van om een fikse boete op te leggen. Voor het weigeren van de ademanalyse en het gevaarlijk rijden, kreeg de verdachte een boete van 1600 euro. Verder kreeg hij een rijontzegging van 270 dagen, waarvan 216 voorwaardelijk. De man is zijn rijbewijs 54 dagen kwijt geweest, hij mag dus op Bonaire blijven rijden.