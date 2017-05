CoÃ¶rdinator verduistert collectegeld Nierstichting

Coördinator verduistert collectegeld Nierstichting

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoonster van Noardburgum is maandag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat ze begin dit jaar collectegeld van de Nierstichting heeft verduisterd. De vrouw was collectecoördinator. De rechter bepaalde dat ze het geld dat ze voor zichzelf heeft gehouden moet terugbetalen. De Noardburgumse zei dat ze in de periode dat ze het geld in huis had zowel psychische als fysieke problemen had.

Ze had volgens eigen zeggen teveel op haar bord genomen. Ze had een poosje geen salaris gekregen en de borderlinestoornis, waar ze jarenlang geen last van had gehad, stak de kop weer op. En ze blowde indertijd 24 uur per dag. 'Ik weet het zelf ook allemaal niet meer', zei de Noardburgumse. Ze vond bovendien dat ze vanuit de Nierstichting onvoldoende begeleiding had gekregen.

'Dat is nog geen reden om u het geld toe te eigenen', reageerde rechter Klaas Bunk. De Noardburgumse zou geprobeerd hebben om de opbrengst van de collecte naar de bank te brengen. Daar zou ze te horen hebben gekregen dat het geld niet op deze manier afgestaan kon worden. Een verhaal waar officier van justitie Ger Strootker grote vraagtekens bij plaatste.

'U had het geld gewoon moeten overdragen aan de Nierstichting', aldus de officier. De vrouw had het geld voor eten en drinken gebruikt en voor buskaartjes. Op basis van voorafgaande jaren schatte de Nierstichting dat de collecte ongeveer 1200 euro opgebracht moest hebben. Dat bestreed de verdachte. Door de aanleg van de Centrale As hadden de collectanten minder adressen bezocht en er zouden, vergeleken met andere jaren, sowieso minder collectanten zijn geweest.

Bij de politie had ze gezegd dat er ongeveer 1000 euro was opgehaald. Uiteindelijk kwam er een bedrag van 774 euro uit de bus. Hoewel de Nierstichting geen vordering tot schadevergoeding had ingediend, bepaalde de rechter toch dat de Noardburgumse dat bedrag moet terugbetalen. 'Het is jammer dat u het op deze manier hebt verknoeid', zei Bunk. De vrouw is door de reclassering verwezen naar de GGZ voor een behandeling.