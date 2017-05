Motorrijder gewond bij ongeval bij Holwerd

Publicatie: ma 08 mei 2017 18.15 uur

HOLWERD - Een motorrijder is maandag rond 17.50 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Bjimsterwei (N356) bij Holwerd. De bestuurder kwam vanaf de pier en vlak voor de rotonde met de Ljouwerterdyk vloog de bestuurder uit de bocht.

De motorrijder kwam met zijn motor in de sloot tot stilstand. Omstanders hebben de man uit de sloot gered. Een ambulance is vervolgens ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen naar de exacte toedracht van het ongeval.

