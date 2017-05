Tilster probeert agenten om te kopen: werkstraf

Publicatie: ma 08 mei 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige inwoner van Kootstertille is wegens een poging tot omkoping van twee politieagenten veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De Tilster, hij was maandag niet naar de zitting van de politierechter gekomen, werd op 25 januari door de twee agenten van huis gehaald omdat hij nog een celstraf van twee weken uit moest zitten. De man leek in eerste instantie te denken dat het om een onbetaalde boete ging.

Hij vroeg meermaals wat hij moest betalen. Ook nadat de agenten herhaaldelijk hadden uitgelegd dat het niet om een bekeuring ging, maar dat hij nog een gevangenisstraf op de lat had staan, hield de Tilster voet bij stuk. Hij wilde absoluut niet mee en zei dat zijn zoon de volgende dag jarig was. Hij heeft een bedrijf en zei dat hij niet gemist kon worden.

Ook nadat de agenten hadden gezegd dat ze niets mochten aannemen en dat omkoping strafbaar was, ging hij door met geld te bieden. "Zeg maar wat het moet kosten, alles is te koop. Zeg maar hoeveel jullie ervoor moeten hebben", had de man volgens de agenten gezegd. Uiteindelijk hebben de agenten proces-verbaal van een poging tot omkoping opgemaakt.

En terecht, vond officier van justitie Ger Strootker. Hij eiste een werkstraf van 60 uur. De rechter nam de eis over. Een oude voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 30 uur zal de Tilster ook moeten uitvoeren. De man heeft de celstraf, opgelegd in 2014 wegens overtreding van de Wegenverkeerswet, inmiddels uitgezeten.