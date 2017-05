Handboogclub terug in Dokkum na brand

Publicatie: ma 08 mei 2017 15.02 uur

DOKKUM - Twee jaar geleden is de opslagruimte van de handboogschietvereniging Boreas in Dokkum volledig afgebrand. De leden moest sinds die tijd uitwijken naar de boogschietvereniging in Burdaard om hun sport te kunnen beoefen. Boreas wilde echter altijd graag weer terug naar de eigen plaats Dokkum.

Na bemiddeling van wethouder Van der Ploeg heeft de club vanaf heden weer een eigen buitenschietlocatie kunnen verkrijgen in Dokkum. De Koninklijke IJsclub Dockum heeft in een gesprek met de wethouder aangegeven haar ijsbaan graag beschikbaar te willen stellen. Dit heeft geresulteerd in gesprekken met Boreas en het besluit dat de schietclub twee avonden per week in de zomerperiode gebruik maakt van de ijsbaan.

Op woensdag 10 mei is de eerste trainingsavond, waarbij de aangrenzende buren van de IJsbaan uitgenodigd zijn voor een demonstratie; toelichting en natuurlijk het zelf ervaren van het schieten van een aantal pijlen.