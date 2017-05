Vrijspraak van mishandeling in rookhok

Publicatie: ma 08 mei 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Dokkumer is maandag door de politierechter vrijgesproken van een mishandeling in het uitgaansleven. De Dokkumer zou op 4 december vorig jaar in de rookruimte van een bar dancing aan de Oranjewal een andere bezoeker hebben mishandeld. De Dokkumer ontkende. Er was volgens hem wel onenigheid geweest tussen een vriend van hem en het latere slachtoffer.

Hij had geprobeerd de ruzie te sussen. Hij had het slachtoffer wel een duw gegeven, toen deze boos op hem afkwam. Daarna had hij zijn spullen gepakt en was hij naar huis gegaan. Toen hij op weg naar de uitgang langs het rookhok kwam, was het volgens hem nog steeds onrustig: mensen van de beveiliging liepen met versnelde pas naar binnen. Een ding was zeker: het slachtoffer was mishandeld. In het dossier zaten foto's van zijn verwondingen.

Maar de Dokkumer wist zeker dat hij niet de veroorzaker was. Het slachtoffer had op Facebook gezocht en hem aangewezen als dader. Dat was eigenlijk ook het enige bewijs dat in de richting van de Dokkumer wees. Eén getuige wist zeker dat de verdachte niet had geslagen, een ander wist het niet meer. Al met al veel te mager om tot een veroordeling te komen, vond de rechter. Zij sprak de Dokkumer vrij.