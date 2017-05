Inbraak bij Eye Wish in Buitenpost

Publicatie: ma 08 mei 2017 09.22 uur

BUITENPOST - Bij Eye Wish Opticiens aan de Kerkstraat in Buitenpost is zondagnacht ingebroken. De politie werd rond 3.30 uur gealarmeerd en bij aankomst van de agenten was er niemand meer aanwezig. Aan de voorzijde van het pand was de ruit van de toegangsdeur ingegooid met een stoeptegel.

Tijdens de inbraak zijn er goederen buitgemaakt. De politie heeft de inbraak in onderzoek.