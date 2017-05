BrÃ»zerfestival viert lustrum in Idunda

Brûzerfestival viert lustrum in Idunda

Publicatie: zo 07 mei 2017 22.47 uur

DRACHTEN - Reeds voor de 5e maal vond zondagmiddag het Brûzerfestival plaats in Iduna. Het festival

wordt georganiseerd door een aantal bevriende bands uit Drachten. De naam is ontleend aan een nummer van de band Bokwerder Onbelang. Zij spelen een nummer genaamd "Ik bin in brûzer yn myn cruiser".

Elk jaar staan er 5 bands uit Drachten en omstreken geprogrammeerd. Ditmaal waren dat : De line-up bestaat uit de bands Challenger, Rockin 4, Tennessee 7 , Honke de Par en Bokwerder Onbelang. Helaas moest de band Challenger wegens familieomstandigheden afzeggen.

FOTONIEUWS