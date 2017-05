Jongens schieten met luchtdrukpistool in Drachten

Publicatie: zo 07 mei 2017 11.03 uur

DRACHTEN - De politie heeft zaterdagavond twee jongens van zestien en achttien jaar aangehouden, die in het centrum van Drachten met een luchtdrukpistool hadden geschoten.

Er raakte niemand gewond. Beiden zitten nog vast.

De Drachtster politie pakte in de nacht van zaterdag op zondag ook een 26-jarige man op. Hij was in het bezit van pepperspray.