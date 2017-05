Bevrijdingscolonne door de regio

Publicatie: za 06 mei 2017 20.20 uur

KOLLUMERZWAAG - Zaterdagmiddag reden circa 50 historische voertuigen van Keep Them Rolling door de regio. De legervoertuigen hadden zich om 9:00 uur verzameld bij de Klinze in Aldtsjerk. Om circa 10.00 uur werd er gestart met de tocht door Noordoost Fryslân.

Er stonden veel mensen langs de route om de voertuigen te bewonderen. Om 15.00 uur hadden de rijders even een pauze op de Markt in Dokkum. Hier kon iedereen de legervoertuigen van dichtbij bewonderen. Omstreeks 16.00 uur waren de 50 legervoertuigen weer terug naar de Klinze in Aldtsjerk.

FOTONIEUWS