Violist Tim de Vries in Twijzel

Publicatie: za 06 mei 2017 20.04 uur

Een bijzonder concert tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen op vrijdag 2 juni a.s. in de Petruskerk in Twijzel. "Wonderkind" Time de Vries, 16 jaar, speelt met zijn pianist Reom Holsberger stukken van Bach, Ernst en Tchaikovsky. Het programma wordt ingeleid door Rudolf Nammensma.

Tim de Vries (Oudebildtzijl, 2000) speelt viool vanaf zijn zevende jaar. Hij begon aan muziekschool Fluxus in Zaandam en studeerde in de Jongtalentenklas van het Conservatorium van Amsterdam bij Johannes Leertouwer. Hij werd op zijn 9de toegelaten tot de Academie voor Muzikaal Talent waar hij lessen volgde bij Liesbeth Ackermans en Chris Duindam. Tim soleerde op 11-jarige leeftijd met het Noord-Hollands Jeugdorkest in het Zaantheater in Zaandam (Tsjaikovsky, ‘Méditation’) en later ook met het Britten Jeugd Strijkorkest. Met het Haydn Jeugd Strijkorkest trad hij als solist op in Duitsland.

Als 12-jarige won hij het eerste Prinses Christina Junior Concours, in 2013 de Solistenprijs van het Peter de Grote Festival in Groningen en in 2014 het Britten Viool Concours in Zwolle. Ook won hij de Zilveren Vork, gegeven door Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden voor het beste gegeven lunchconcert van het seizoen. Tim heeft masterclasses gevolgd bij o.a. Simone Lamsma. Hij speelde onder meer in het Concertgebouw en in de Doelen.

Vanaf 2013 studeerde Tim aan het HKU conservatorium Utrecht en momenteel aan het conservatorium van Amsterdam. Hij bespeelt een J.B. Cuypers viool uit 1770, gemaakt in Den Haag en die hem door een anonieme bruikleengever werd geschonken. De strijkstok heeft hij in bruikleen gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.



Zijn spel was op televisie te beluisteren in onder meer de programma’s Jong Talent in Muziek (waarin hij samen met violiste Simone Lamsma speelde in het dubbelconcert van Bach) en De Wereld Draait Door. Interviews met hem verschenen in Elsevier, de Volkskrant, Noord-Hollands Dagblad, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad en op Radio 4, Radio Stad Amsterdam en Omrop Fryslân.

Bij de installatie van Arnold Brok als nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, mocht Tim, nu 16 jaar, het muzikale intermezzo verzorgen. Tim speelde eerder ook al eens voor leden van het koninklijk huis. Voor de toekomst hoopt hij dat hij als solist met grote orkesten over de hele wereld mag meereizen. Deze maand maakt hij daarmee alvast een begin met een utgebreide tour langs de Amerikaanse westkust waar hij meerdere concerten geeft. Op vrijdag 2 juni speelt Tim in de Petruskerk in Twijzel.

Datum: Vrijdag 2 juni a.s.

Aanvang: 20.00 uur.

Locatie: Petruskerk, Tsjerkebuorren 15, 9286EZ Twijzel

Entree: € 17,50/p.p. (incl. consumptie)

Informatie en kaartverkoop via www.keunstkrite.nl

Let op! Beperkt aantal plaatsen!!