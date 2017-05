Autocrosser gewond in Augustinusga

Publicatie: za 06 mei 2017 18.07 uur

AUGUSTINUSGA - Een autocrosser is zaterdagmiddag tijdens de autocross in Augustinusga gewond geraakt in de race. De crossauto vloog over de kop bij een botsing waarbij drie crossauto's betrokken waren. Zowel de politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.

De chauffeur had rugpijn en tintelingen. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.