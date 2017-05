Auto vliegt over de kop op N381

Publicatie: za 06 mei 2017 16.30 uur

WIJNJEWOUDE - Op de N381 bij Wijnjewoude is zaterdagmiddag een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte met zijn auto de vangrail en kwam op de kop tot stilstand. Even daarvoor was hij vermoedelijk rechts de berm terecht gekomen en heeft hij een stuurcorrectie naar links gedaan.

De hulpdiensten werden rond 15.45 uur gealarmeerd om ter plaatse te komen. De bestuurder kwam met de schrik vrij en hoefde niet mee met de ambulance. Een berger heeft het voertuig weggesleept.

