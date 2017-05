Brand in camper in schuur in Oudega

Publicatie: za 06 mei 2017 14.34 uur

OUDEGA - In een schuur aan It West in Oudega is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een camper. Tijdens werkzaamheden aan de camper was er brand ontstaan. Met een tuinslang heeft de bewoner het vuur kunnen doven. Bij aankomst van de brandweer was er al geen sprake meer van vlammen.

Omdat in de camper een gastank zit, is er 'middelbrand' gegeven waardoor er meerdere brandweerploegen ter plaatse zijn gekomen. De eerste brandweerploeg werd om 14.20 uur gealarmeerd. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. Ook kwam een ambulance ter plaatse omdat de bewoner rook had ingeademd tijdens de brand.

