Bevrijdingsdag in Dokkum

Publicatie: vr 05 mei 2017 19.15 uur

DOKKUM -

Op bevrijdingsdag in Dokkum brachten de lopers van loopgoep Hugo Veenker het vredesvuur in estafettevorm vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden naar De Grote Breedstraat in Dokkum.

De lopers werden gevolgd door een colonne van 25 voertuigen van Keep Them Rolling. Doordat één van de voertuigen pech kreeg viel de colonne op de Diepswal uiteen en kwamen de oude legervoertuigen in twee ploegen aan op De Grote Breedstraat.

Rond half twee werd het vuur ontstoken door Daniël van der Veen en was er een toespraak van wethouder Albert van der Ploeg. Er was muziek van het McDixie Light vliegeniersorkest en de Jerry Steyger's Band of 4 Brothers.

Voor het winkelende publiek was er vervolgens ruim de gelegenheid om de oude legervoertuigen van Keep Them Rolling te bezichtigen.

FOTONIEUWS