Twee woninginbraken in Drachten

Publicatie: vr 05 mei 2017 14.13 uur

DRACHTEN - Er is deze week tweemaal in gebroken in Drachten. In een woning aan de Hooizolder vond woensdagnacht een inbraak plaats tussen 24.00 uur en 0.45 uur. Er is door de bewoner aangifte bij de politie gedaan maar de politie weet nog niet wat er zoal gestolen is.

Tussen woensdag 19.30 uur en donderdag 7.30 uur werd er ook ingebroken in een woning aan de Vogelzang in Drachten. Bij deze inbraak werd gereedschap buitgemaakt.