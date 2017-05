Huis van de maand: Willem Frederikstrjitte 13

Publicatie: vr 05 mei 2017 11.10 uur

KOOTSTERTILLE - Willem Frederikstrjitte 13 te 9288 CH Kootstertille.

Het huis is in 1978 gebouwd en ligt op een perceel van 168m2 grond met de tuin op het zuiden en heeft een achterom.

De indeling is als volgt:

Entree in voorgevel, meterkast en toilet met handwasbakje. Woonkamer met zithoek en deur naar trapopgang. Ruime woonkeuken en/of tuinkamer met een lichtkoepel en openslaande deuren naar de tuin. Het aanrecht in klassiek landelijke stijl is voorzien van een ingebouwde koelkast, vaatwasser, combi oven, vaatwasser, gaskookplaat en een afzuigkap. Aansluitend aan de keuken is de bijkeuken annex achteringang met vaste kasten en een opstelmogelijkheid voor de wasapparatuur.

Op de 1e verdieping is aan de voorzijde een 1 persoons slaapkamer en een 2 persoons slaapkamer. Aan de achterzijde is en 2 persoons slaapkamer en een geheel betegelde badkamer voorzien van een ligbad met douche, een wc en een wastafelmeubel. Via een vaste trap is de ruime 2e verdieping bereikbaar, deze is in gebruik als zolder maar kan uitstekend omgetoverd worden tot een 4e slaapkamer terwijl er dan nog genoeg bergruimte overblijft. De Intergas cv ketel is van bouwjaar 2013.

Een uitstekend verzorgd woonhuis met veel leefruimte, gelegen op een bijzonder plekje in een brede straat. Klik hier voor meer informatie.

