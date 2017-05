Nationale Dodenherdenking Soensterdijk

Publicatie: do 04 mei 2017 21.43 uur

KOLLUMERPOMP - Bij het verzetsmonument op de Soensterdijk onder Kollumerpomp was donderdagavond 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Na de stille tocht naar het verzetsmonument speelde Brassband De Bazuin uit Triemen/Westergeest een aantal toepasselijke liederen, waarna burgemeester B. Bilker een korte toespraak hield. Wynand Kuiken van CBS De Wegwijzer uit Kollumerpomp las een gedicht voor.

Na de twee minuten stilte werd de 'The Last Post' gespeeld en werden aansluitend twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld door Brassband De Bazuin. Hierna waren de kransleggingen door: burgemeester B. Bilker en echtgenoot, Stichting 'Friesland 1940-1945', 'Bond van Wapenbroeders', Vereniging Plaatselijk Belang Kollum met leerlingen van de basisscholen uit Kollum, Oranjecomité Kollum en familieleden van mensen in het verzet 1940-1945. Ten slotte kon iedereen persoonlijk bloemen leggen bij het monument waarna de plechtigheid was geëindigd.

