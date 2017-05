Dodenherdenking in Drogeham

Publicatie: do 04 mei 2017 21.05 uur

DROGEHAM - In vrijwel alle plaatsen in de regio werd donderdagavond stil gestaan tijdens de Nationale Dodenherdenking. Drogeham is èèn van de plaatsen waar tradidioneel een Dodenherdenking plaatsvindt.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. ,,Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving”, vindt Plaatselijk Belang Drogeham. Bij het monument in het dorp werden kransen gelegd en twee minuten stilte in acht genomen.

FOTONIEUWS