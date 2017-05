Vader vrijgesproken van seksueel misbruik dochters

Publicatie: do 04 mei 2017 20.30 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft een 55-jarige inwoner van Drachten donderdag vrijgesproken van het verkrachten en het plegen van ontucht met zijn dochters. De dochters hadden jaren nadat ze door hun vader zouden zijn misbruikt, aangifte gedaan. Hun vader zou hen toen ze nog jong waren afzonderlijk en gezamenlijk seksueel hebben misbruikt. Het misbruik zou jaren hebben geduurd, vanaf dat hun derde totdat ze twaalf en veertien jaar oud waren.

De rechtbank concludeerde dat er eigenlijk geen aanvullend bewijs was, behalve de verklaringen van de dochters. Die verklaringen sloten volgens de rechtbank niet op elkaar aan. De verklaring van de ene zus wordt niet bevestigd door de ander. De moeder zou bepaalde dingen hebben gezien, maar de vrouw kon zich niets herinneren. 'De verklaringen van de aangeefsters worden onvoldoende door aanvullende bewijsmiddelen ondersteund', aldus de rechtbank.

De vader ontkende in alle toonaarden. Twee weken geleden eiste de officier van justitie vijf jaar cel tegen de man. De officier vond juist dat de verklaringen van de zussen over en weer bevestiging in elkaar vonden. Door de vrijspraak gingen ook de schadeclaims niet door die de zussen tegen hun vader hadden ingediend. De zussen claimden respectievelijk 30.000 en 35.000 euro.