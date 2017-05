Gaslek aan Smaragd in Drachten

Publicatie: do 04 mei 2017 18.22 uur

DRACHTEN - In de voortuin van een woning aan de Smaragd in Drachten is donderdag rond 16.45 uur een gaslekkage ontstaan bij werkzaamheden. De brandweer van Drachten werd opgeroepen om ter plaatse te komen.

Uit metingen werd duidelijk dat er niet meteen een groot gevaar was voor de omgeving. Liander heeft de zaak overgenomen nadat een medewerker ter plaatse kwam. Liander heeft het lek gedicht.