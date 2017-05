Burenruzie: 'de hel van Hallum', deel 2

Publicatie: do 04 mei 2017 18.15 uur

LEEUWARDEN - Bijna drie geleden zat een 69-jarige Hallumer bij de politierechter omdat hij zijn buurman bij de keel zou hebben gegrepen. Het incident was maar een miniem onderdeel van een langslepende ruzie tussen de buren aan de Medemastate. De dienstdoende politierechter sprak de Hallumer vrij. De rechter sprak ook de wens uit dat de man - en zijn buren - zich in het vervolg als volwassenen konden gedragen en zich verre van het strafrecht zouden houden.

Bemiddelingspogingen

Die wens kwam niet uit: donderdag zat de Hallumer weer in het verdachtenbankje, ditmaal vergezeld van zijn 39-jarige zoon. De burenruzie is niet opgelost, het conflict is misschien nog wel erger geworden sinds de rechtszaak in augustus 2014, ondanks bemiddelingspogingen van de politie, de gemeente en het openbaar ministerie. De vorige keer werd de Hallumer overigens vrijgesproken.

Verstoorde burenrelatie

In de nieuwe zaak begon rechter Bauke Jansen met te zeggen dat het strafrecht in de slepende kwestie geen oplossingen kan bieden. De buren hadden aangifte gedaan van stalking -het plaatsen van een camera die gericht was op hun erf, mishandeling en bedreiging met een bijl. En er was een schutting vernield. Allemaal voorvallen die nauw verband hadden met, zoals rechter Jansen het uitdrukte, 'een ernstig verstoorde burenrelatie'.

De hel van Hallum

De situatie is eigenlijk nog dezelfde als een paar jaar geleden: op een actie van de ene partij volgt een reactie van de tegenpartij, en zo gaat het maar door. De Hallumer houdt een dagboek bij, met de titel 'De hel van Hallum'. Inmiddels waren de partijen aanbeland in, zoals raadsman Gerard van Kammen het uitdrukte, 'De hel van Hallum deel 2'. Het conflict speelt al bijna vanaf het moment dat de buren, ze zouden zijn uitgemaakt voor 'Hollanders', eind 2009 aan de Medemastate kwamen wonen.

Fysieke confrontaties

De buurvrouw runt een schoonheidssalon, waar een vergunning voor een beperkt aantal openingsuren voor is afgegeven. Volgens de verdachten is de schoonheidssalon veel langer en vaker open dan is toegestaan. Vanaf het begin stapelden kleine en grote ergernissen zich op en soms liep het uit op fysieke confrontaties. Zo zou de buurman de oudste verdachte al eens met een schep te lijf zijn gegaan.

Jarenlange ellende

Volgens vader en zoon is die zaak geseponeerd. Zij voelen zich sowieso ernstig benadeeld door de politie. Als ze aangifte doen, wordt er volgens eigen zeggen niets mee gedaan. Hij is niet van plan om ook maar een strobreed toe te geven: 'Ik ga niet verhuizen voor ze'. Officier van justitie Diana Roggen sprak van 'jarenlange ellende tussen twee buren'. 'Deze strafzaak gaat het niet oplossen', wist Roggen.

Contactverbod

Er moest een sanctie komen, vond de officier. Ze eiste voor senior een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en voor de zoon een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. Voor beide verdachten eiste de officier een contactverbod, met een proeftijd van drie jaar. De verdachten mogen dus op geen enkele wijze contact zoeken met de buren. Rechter Jansen honoreerde de eis slechts gedeeltelijk.

Schadeclaims

In het de zaak van senior vonniste hij conform de eis, de zoon verklaarde hij schuldig zonder een (voorwaardelijke) straf op te leggen. De schadeclaims van de buren -respectievelijk 2395 en 300 euro- verklaarde Jansen niet-ontvankelijk. Hij vond ze te ingewikkeld. Hij gaf de buren -niet de verdachten- nog een advies mee: ze deden er goed aan om geen nieuwe schadeclaims in te dienen 'Ik raad u aan om niet onnodig olie op het vuur te gooien', aldus de rechter. Zijn beslissing -en dus ook het contactverbod- was meteen van kracht.