Winkeldievegge (65) na achtervolging opgepakt

Publicatie: do 04 mei 2017 18.05 uur

DRACHTEN - Een 65-jarige winkeldievegge uit Drachten is woensdag door de politie aangehouden nadat ze een diefstal had gepleegd in een winkel aan de Noorderbuurt in Drachten. Het winkelpersoneel besloot achter de vrouw aan te gaan nadat de diefstal werd ontdekt. De politie werd rond 16.15 uur ingeschakeld om mee te helpen de vrouw te vinden. De vrouw was namelijk in een auto weggereden.

De poltiie zag even later de auto op de Burgemeester Wuiteweg rijden. Uiteindelijk werd het voertuig klemgezet op het Blauwgras. De vrouw werd direct aangehouden en in de auto troffen agenten het gestolen etenswaar aan. De vrouw werd overgebracht naar het politiebureau in Drachten voor verhoor en onderzoek. Daar bleek dat het niet de eerste keer was dat de vrouw winkeldiefstal had gepleegd. Ze doet dit voor de kick.

De vrouw heeft een winkelontzegging gekregen voor de duur van één jaar en moet in totaal 500 euro betalen (boete en schadevergoeding).