Kogel is door de kerk: Skieding wordt aangepakt

Publicatie: do 04 mei 2017 15.33 uur

SURHUISTERVEEN - Na diverse onderzoeken heeft Gedeputeerde Staten besloten om de Skieding te gaan opknappen. Als alles meezit, dan gaat in 2019 de eerste schep in de grond bij de N358 tussen Surhuisterveen en de A7.

Wat verandert er?

De maximumsnelheid op de weg blijft 80 km/u. Om de doorstroming en de veiligheid op de weg te verbeteren, pakt de provincie de kruispunten aan. Zo komen bij de Leidijk en de Drachtsterweg ovondes. Op andere plekken komen 'linksaf-vakken', zodat het verkeer veilig de weg op- of af kan rijden. Het landbouwverkeer blijft over de Skieding rijden. Daarnaast verdwijnen, daar waar het mogelijk is, een aantal afslagen en legt de provincie achterpaden (perceelontsluitingswegen) aan. Dit gebeurt alleen op de plekken waar er draagvlak voor is vanuit de omgeving.

De provincie Fryslân is van mening dat de aanpak van de bestaande weg de enige goede optie is. Een veelgehoorde reactie was dat de aanleg van een nieuwe weg de bereikbaarheid van de omgeving zou vergroten en de economie stimuleren. Om ook deze effecten goed in beeld te brengen, deed de provincie aanvullend onderzoek. Uit de analyse blijkt dat de aanpak van de huidige Skieding de omgeving het meeste oplevert. Zo zorgen de aanpassingen op de huidige weg voor een kortere reistijd, terwijl de aanleg van een nieuw tracé juist zorgt voor een langere reistijd. Ook heeft, zoals ook uit de MER bleek, de aanleg van een nieuwe weg een grote impact op de leefomgeving. Het woongenot van de omgeving gaat daarbij flink achteruit.

Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met het plan van Gedeputeerde Staten om de bestaande Skieding aan te pakken. Deze keuze maken zij op woensdag 21 juni. Na deze datum gaat de provincie, samen met de om- en aanwonenden, aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.