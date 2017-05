Helft tweeling krijgt 2 jaar voor woningoverval

Publicatie: do 04 mei 2017 14.10 uur

LEEUWARDEN - De 21-jarige Drachtster die op 14 oktober vorig jaar samen met zijn tweelingbroer betrokken was bij de overval op een woning aan de Nijtap in Opeinde, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar plus een jaar voorwaardelijk. Dat is ook wat het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. In de zaak van de tweelingbroer velde de rechtbank nog geen vonnis.

Bij de broer is het wachten op rapporten van een psycholoog en de reclassering. Zijn zaak is deels behandeld, tegelijk met die van zijn broer, het restant wordt op 3 juli behandeld. De broers hebben een lange reeks strafbare feiten gepleegd. Meest in het oog springend was de overval op een woning aan de Nijtap in Opeinde, medio oktober. De twee dachten dat er wiet te vinden was. Ze werden overlopen door de bewoonster.

De vrouw werd hardhandig meegetroond naar de woning, waar de ene broer op haar lette terwijl de ander de wiet zocht. Toen bleek dat er niets te vinden was, gingen de broers er vandoor. De vrouw heeft doodsangsten uitgestaan, ze ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis. De broers hebben zich verder schuldig gemaakt aan inbraken en diefstallen. Verder hebben ze bij hun moeder huisraad vernield en haar partner mishandeld.

Op 9 juli vorig jaar mishandelden ze op de Wâldwei de bestuurder van een bestelbus, ten overstaan van diens vrouw en kinderen, na onenigheid over een roekeloze invoegmanoeuvre. De rechtbank plaatste de Drachtster onder toezicht van de reclassering. Hij moet zich laten behandelen en hij moet deelnemen aan een anti-agressietraining. Gedurende het eerste half jaar van de proeftijd -drie jaar- krijgt de Drachtster een enkelband om.